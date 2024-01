« Le personnel du BRT sera composé d’au moins 35% de femmes » (Macky Sall)

« A terme, le personnel du BRT sera composé d’au moins 35% de femmes, dont des conductrices’’, a déclaré Macky Sall lors de son discours à la Nation le 31 décembre 2023, à la veille du nouvel an, rapporte Aps.



Rappelons, que le Premier ministre Amadou Ba lors du lancement de la phase active de la mise en service du BRT (Bus rapidement transit) avait révélé que cette infrastructure fait partie « des legs pour le futur » et que son objectif c’est d’améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et Guédiawaye sur un linéaire de 18,3 kilomètres pour une capacité de 300 000 passagers/jour. L’inauguration officielle est prévue pour le 14 janvier.