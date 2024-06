Le personnel du Samu national en grève pour 72 heures à compter de ce mardi 4 juin

Le personnel soignant du Service d’assistance médicale et d’urgence (Samu) national, par le biais de ses sections syndicales logées au Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) et au Syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) annonce une grève de 72 heures, les Mardi 04 Juin , Mercredi 05 Juin et Jeudi 06 Juin 2024, dans le strict respect des urgences primaires au niveau de leurs antennes respectives, Dakar, Diourbel, Kaolack et Saint-Louis.



Dans un communiqué rendu public, ce lundi 3 juin 2014, les praticiens de Samu, déclarent que « durant cette période, aucune activité secondaire ne sera assurée dans lesdites antennes, notamment la recherche de places (Références/ Contre-références), les consultations médicales de routine, les transports intra et inter-hospitaliers, les couvertures médicales, ainsi que les activités à l’Aéroport International Blaise Diagne ».



Les acteurs qui tiennent à dénoncer publiquement « l'absence de réponses favorables à leurs légitimes demandes, ainsi que le manque de considération manifesté à leurs endroits par la tutelle et certains représentants du ministère de la santé et de l’action sociale », se désolent que « les multiples tentatives pour trouver des solutions à la crise qui sévit au sein de l’ établissement, s’accompagnent de mesures dilatoires prises par des autorités au décours des rencontres », comme le renseigne le document.



Attirant l’attention des autorités compétentes, en l’occurrence le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, les grévistes déclarent qu’ils n’hésiteront pas à passer à la vitesse supérieure voire faire un arrêt total de leurs activités si des solutions ne sont pas apportées à leurs revendications dans les plus brefs délais.