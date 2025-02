Le pont de Simal en ruine : le village plus que jamais enclavé

Le village de Simal, situé dans l'arrondissement de Fimela, département de Fatick, fait face à une situation difficile depuis plusieurs mois. Le pont qui relie la localité au reste de la région est fermé à la circulation depuis cinq mois, en raison de son état de dégradation avancé. Cette situation a plongé le village dans un profond enclavement, avec des conséquences dramatiques pour la population locale.



Cheikh Ngom, un fils du terroir et acteur de développement, s’est récemment confié au micro de la RFM pour dénoncer l’inaction des autorités face à cette situation préoccupante. Selon lui, le pont de Simal est tellement dégradé qu’il est devenu impraticable, et pourtant, aucune visite des autorités n’a eu lieu pour évaluer la situation sur place. "Depuis que le pont est fermé, les autorités ne sont pas venues ici s'enquérir de la situation. Les populations sont fatiguées, et je crois que l’État a oublié Simal", a-t-il déclaré, exprimant ainsi la frustration et le désarroi des habitants.



L’enclavement de Simal touche toutes les couches de la population. Mais il a des répercussions particulièrement graves pour les élèves qui doivent se rendre au lycée de Fimela. Ceux-ci sont contraints de traverser des eaux pour rejoindre leur établissement scolaire. Un trajet devenu de plus en plus périlleux à mesure que les conditions du pont se détériorent. Une situation qui complique encore davantage leur quotidien et met en péril leur accès à l’éducation.



Malgré les promesses faites par les autorités de construire un nouveau pont sur le fleuve Simal, aucune avancée concrète n’a été réalisée jusqu’à ce jour. Les habitants attendent désespérément que leurs besoins soient pris en compte.