Le poste de Premier ministre avait été supprimé par Senghor et Diouf

La nouvelle est tombée à peine, beaucoup de Sénégalais ont exprimé leur étonnement et inquiétude dans les médias et sur les réseaux sociaux. Un pays sans Premier ministre, on a jamais vu ça au Sénégal, clament certains. En réalité, le poste Premier ministre avait été supprimé par les Présidents Senghor et Diouf avant Macky Sall.



Après la brouille politique entre le président Senghor et Mamadou Dia, à l'époque président du Conseil, le Sénégal s'est passé du poste de Premier ministre de 1963 à 1970 après un référendum. Le 26 février 1970, Abdou Diouf, alors jeune gouverneur de la région du Sine Saloum, sera nommé au poste de Premier ministre, à l'issue d'un nouveau référendum.



Arrivé au pouvoir en 1981, le président Abdou Diouf nomme Habib Thiam Premier ministre jusqu'au 3 avril 1983. Ce dernier est remplacé par Moustapha Niasse à la Primature, jusqu'à une nouvelle révision constitutionnelle qui supprimera à nouveau le poste de Premier ministre le 1er mai 1983. Huit ans plus tard, précisément en mars 1991, Habib Thiam briguera encore ce poste de Premier ministre.



Samedi, Boun Abdallah Dionne a annoncé la suppression du poste de Premier ministre par le président Macky Sall, alors qu'il venait d'être reconduit. "Le Président m'a instruit d'introduire un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour supprimer le poste de Premier ministre", a-t-il affirmé.