Le préfet de Dakar interdit leur rassemblement de vendredi, l'opposition déchire l'arrêté et...

Le préfet de Dakar a sorti un arrêté pour interdire le rassemblement que l'opposition avait prévu de faire demain devant le ministère de l'Intérieur pour demander le départ d'Aly Ngouille Ndiaye à la tête dudit département. L'autorité administrative a invoqué des menaces de troubles à l’ordre public, des risques d’infiltration par des individus mal intentionnés et des entraves à la libre circulation des personnes et des biens.



L'Initiative pour des élections démocratiques (IED) qui rassemble plusieurs partis de l'opposition dont le Parti démocratique sénégalais (Pds) a rejeté la note administrative du préfet et qualifié les motifs avancés par l'autorité d'irrecevables. Ils accusent le régime du Président Macky Sall de vouloir "bâillonner le peuple et d'instaurer la dictature" dans le pays.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, l'IED rappelle que "le 9 février dernier, des dizaines de milliers de Sénégalais ont marché des kms dans les rues de Dakar à l’appel de notre regroupement sous l’encadrement de la police sans que le moindre incident ne soit signalé. L’ordre public n’a pas été troublé, des individus mal intentionnés n’ont pas infiltré la marche et la libre circulation des personnes et des biens n’a pas été entravée".