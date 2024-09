Le préfet de Dakar refuse la demande de rassemblement de l’ATEL en raison de risques liés à la circulation

Dans une note parvenue à PressAfrik ce vendredi 27 septembre, le Préfet du département de Dakar a pris acte de la demande de rassemblement des membres de l’Alliance pour la Transparence des Elections (ATEL), tout en leur demandant de modifier le lieu de leur manifestation.



« Il ressort du rapport d'enquête diligentée par les services compétents que le site retenu pour abriter votre manifestation, est contigu à la voie de circulation du BRT. Son occupation risque de créer des débordements sur les voies réservées et de circulation générale en même temps affecter sa mobilité ainsi que celle des personnes et de leurs biens », a écrit le Préfet Cherif Mouhamadou M Blondin Ndiaye préfet du département de Dakar.



Par ailleurs, le Préfet affirme : « je prends acte de votre décision de maintenir le lieu retenu malgré ma proposition de faire délocaliser la manifestation dans un autre site plus approprié pour l'abriter ».



Malgré une proposition de relocalisation dans un endroit plus approprié, les organisateurs ont souhaité maintenir leur choix initial. Face à cela, le préfet a déclaré : « je suis au regret de ne pas pouvoir donner suite favorable à votre requête ».