Le premier satellite du Sénégal est fin prêt pour son lancement

Le satellite GAINDESAT-1A, symbole de l'innovation technologique sénégalaise, a été intégré avec succès dans un dèployeur d'Exolaunch aux États-Unis. Ce jalon crucial marque une étape significative pour le projet #SENSAT_SÉNÉGAL, qui a vu le jour grâce aux efforts combinés d’ingénieurs et de techniciens sénégalais sous la direction du Pr Gayane Faye.



GAINDESAT-1A a été conçu et fabriqué en collaboration avec le Centre Spatial de l'Université de Montpellier (#CSUM). Le satellite a pour mission principale la collecte et la retransmission de données environnementales, contribuant ainsi à l'avancée de la recherche scientifique et à la gestion des ressources naturelles au Sénégal.



La date du lancement de GAINDESAT-1A sera communiquée dans les prochains jours. Cette réalisation témoigne de la capacité du Sénégal à participer activement aux initiatives spatiales mondiales et à se positionner comme un acteur clé dans le domaine de l'observation de la Terre.