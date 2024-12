« Le président de la République doit œuvrer pour la mise en place d’un Sénat fort… », Major Aliou Kandji

Le Major Aliou Kandji qui était l'invité du Jury du Dimanche (JDD) sur Iradio, ce 1er décembre 2024, a déclaré que ‘’le président de la République doit œuvrer pour la mise en place d’un Sénat fort qui aura des pouvoirs pour mieux contrôler le fonctionnement des institutions’’. Il a estimé que ‘’l’heure est au travail’’ parce que le pouvoir en place dispose d’une ‘’forte majorité à l’Assemblée nationale’’.



« Je conseille le président Diomaye de créer un Sénat très puissant qui a de l’ascendant sur eux. Qui a du pouvoir de contrôle démocratique, même du contrôle de fonctionnement de toutes les institutions et autres. S’il y a des choses à prendre, s’ils ne les prennent pas, le Sénat l’impose. Mais le Sénat est avec le président de la République, pas avec le Premier ministre, ni avec les parlementaires. Diomaye à intérêt a créé un SENA puissant pour lui-même. Les gens peuvent trahir à tout moment », dit-il.



Selon l'invité du JDD, « il y a des jeux d’intérêt et de combinaison. L’être humain est comme ça. Ça change à tout moment. Diomaye pour pouvoir gouverner, il faut qu’il ait une garantie qui va le protéger, l’institutionnaliser sur le plan de la suprématie. Ils n’auront plus d’argument vis-à-vis des populations. C’est fini. Maintenant, le problème est un problème interne. Ça sera entre eux et le président de la République ».