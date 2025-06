Le présumé cerveau de l'affaire des chèques volés balance : "C'était une pratique courante au Trésor"

Mansour Kane, le contrôleur du Trésor public au cœur du scandale des chèques volés, a fait des révélations explosives, lors de son audition. Mis en cause par plusieurs transitaires, dont Abdoulaye Ba de Niany Transit qui l'accuse de lui avoir remis un chèque frauduleux de 547,643 millions FCFA contre 12% de commission, M.Kane a livré une version-choc de l'affaire rapportée par L'Observateur.



Bien qu'il nie les accusations concernant ce chèque précis, M.Kane reconnaît avoir exploité des failles systémiques au Trésor : "Je ne suis pas la seule personne à proposer ce deal. D'autres réseaux opéraient comme moi. Mais comme je suis le premier en prison, on me fait porter toute l'affaire."



Il balance aux enquêteurs : "Le trafic de chèques volés était une pratique courante au Trésor. Beaucoup d'autres personnes faisaient la même chose".



M.Kane révèle un système de fraude institutionnalisé, pointant du doigt les services de vérification comptable : "Les enquêteurs doivent vérifier les services qui font le rapprochement entre les comptables. Normalement, si un solde n'est pas soldé, l'écart doit apparaître et être régularisé. Mais chaque année, des gens s'arrangent pour rendre artificiellement les soldes nuls, sans régularisation réelle."



Alors qu'il est déjà incarcéré dans une autre affaire de faux chèque de 400 millions FCFA, Kane assume partiellement ses actes : "Lors de mon arrestation, j'ai expliqué mon mode opératoire. J'ai exploité une faille, mais je ne protégerai personne. La vérité doit sortir."



Pourtant, il refuse d'accuser nominativement d'autres responsables, déclarant :

"Je ne ferai pas d'accusations gratuites. Mais une chose est sûre : cette pratique existait bien avant moi".