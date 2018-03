Le procès de l'Imam Alioune Ndao renvoyé jusqu'au 9 avril 2018

La Chambre criminelle du Tribunal de Dakar a renvoyé le procès de l'imam Alioune Ndao jusqu'au 09 avril 2018, suite à la requête du ministère public qui avance que les prévenus Aly Ciré Ndiaye a fait observer deux omissions en signalant que Alpha Diallo et Mouhamed Lamine Mballo n'ont pas été appelés nominativement et que cet oubli implique une nouvelle saisine du juge d'instruction pour la régularisation de leur "cas".

Le juge a cité l'article 252 pour procéder au renvoi du procès, tout en constatant que Alpha Diallo et lamine Mballo ont été bien identifiés dans l'ordonnance.

Pour ce qui est de la demande de liberté provisoire, introduite par les conseils de l'Imam Ndao, le tribunal s'est déclaré incompétent.



Cependant, l'affaire Assane Camara et Ibrahima Ly été retenue et l'audience va reprendre vers 15 heures...