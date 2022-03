Le procès des 12 ex-employés du CESE licenciés par Idy, encore renvoyé

Les 12 agents du Conseil économique, social et environnemental (CESE), licenciés par Idrissa Seck après sa nomination devront encore patienter avant de voir leurs dossiers élucider. Evoquée à l’audience du tribunal du travail hors classe de Dakar lundi, l’affaire de ces agents qui se disent victimes de leur proximité avec la présidente sortante Aminata Touré, a été renvoyée au 11 avril.



En effet, le renvoi a été sollicité et obtenu par l’avocat du CESE pour observations, après que le conseiller juridique des plaignants lui a communiqué leurs dossiers.



A nombre de 12 dont 10 en CDI et 2 en CDD, ces ex-travailleurs avaient saisi le cabinet de Me Joseph Etienne Ndione pour rentrer dans leurs droits. Deux rencontres de conciliation avaient été organisées. Mais le CESE n’avait pas été représenté.