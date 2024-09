Le réveil de la Gauche : L'AFP de Moustapha Niass s'allie avec le mouvement de Amadou Ba pour les législatives

Le parti Alliance des Forces de Progrès (AFP) dirigé par Moustapha Niass Dirigé s'allie avec la Nouvelle Responsabilité du candidat malheureux à la présidentielle de 2024, Amadou Ba en vue des législatives anticipées.



Dans note note commune, les deux partis expliquent que cette union s'inscrit dans une volonté de répondre "aux défis cruciaux auxquels notre pays est confronté et de proposer des solutions concrètes pour un avenir meilleur."



À les croire, le Sénégal traverse actuellement "une période marquée par de profondes tensions sociales, économiques et politiques. La montée des inégalités, la précarité grandissante et les difficultés économiques fragilisent nos institutions et menacent la paix sociale." Alors pour cette opposition, ces problèmes sont exacerbés par des "divisions politiques croissantes et une polarisation inquiétante de notre société."



Pour eux, Il est de leur "responsabilité" en tant que "forces politiques", d’offrir une "alternative crédible et inclusive."