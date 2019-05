Le sacre de Chelsea qualifie Lyon directement en Ligue des champions

Troisième de la L 1, Lyon n'aura pas à passer par le troisième tour préliminaire ni les barrages de la prochaine Ligue des champions. L'OL peut remercier Chelsea, qui a remporté la Ligue Europa ce mercredi aux dépens d'Arsenal (4-1)

En effet, la place sur le podium du Championnat de France est directement qualificative pour la phase de groupes de la C 1 lorsque le vainqueur de la C 3 est déjà qualifié via son Championnat. C'est le cas pour les Blues, qui ont terminé troisièmes de la Premier League.



L'OL avait déjà profité d'un tel scénario la saison dernière avec le succès de l'Atlético de Madrid en Ligue Europa. Juninho, le nouveau directeur sportif de Lyon, et son président Jean-Michel Aulas peuvent donc tranquillement planifier la préparation estivale et le recrutement de l'OL



L’Equipe