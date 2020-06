Le transfert du jeune sénégalais Souleymane Aw au FC Barcelone se précise

Souleymane Aw devrait signer au FC Barcelone dans les jours à venir. Il y a quelques jours, Mundo Deportivo a sorti l’information et relayée par Africa Top Sports. Depuis, les tractations seraient en cours pour que le latéral gauche de 21 ans rejoigne le club catalan.



Si l’intérêt du FC Barcelone pour Aw a été révélé par Mundo Deportivo, il est confirmé par Wiwsport. Le média sénégalais est encore allé un peu plus loin. A en croire ses informations, le joueur de l’AS Béziers a donné son ok pour s’engager en faveur des Blaugranas. Ces derniers discutent avec le club de National pour enrôler sa pépite. Un transfert qui tournerait autour de 2 millions d’euros.



La même source a d’ailleurs indiqué que Souleymane Aw va, dans un premier temps, évoluer avec l’équipe B. Moussa Wagué avait connu la même situation et depuis il a du mal à s’imposer avec l’équipe première du FC Barcelone.



Avec Africa Top Sports