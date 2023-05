Le très célèbre chanteur d’afrobeats nigérian, Seun Kuti arrêté pour agression présumée

Le chanteur nigérian d’Afrobeats Seun Kuti a été arrêté pour avoir prétendument agressé un policier, a tweeté le porte-parole de la police de Lagos, Benjamin Hundeyin, accompagnée d’une photo du musicien menotté.



Kuti s’est rendu au siège du commandement de la police de l’État de Lagos après que le chef de la police Usman Alkali Baba a ordonné sa détention samedi. Il a été « capturé sur vidéo en train d’agresser un policier en uniforme », a ajouté le porte-parole de la police.



Kuti – le fils du pionnier de l’Afrobeat Fela Kuti – s’est rendu lundi au siège de la police avec son avocat et le représentant de sa famille, a ajouté Hundeyin. Avant son arrestation, Kuti a déclaré sur Twitter que le policier avait tenté de le tuer, lui et sa famille, mais il n’a pas expliqué comment. Lui et son avocat n’ont fait aucun commentaire depuis son arrestation.