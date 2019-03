Le vice-Premier ministre algérien en déplacement à Moscou

Au ministère des Affaires étrangères russe, on accueille bien volontiers Ramtane Lamamra, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères algérien. Car le ministère fait savoir que cette visite sera l'occasion de recevoir des informations de source directe sur la situation en Algérie.



La diplomatie russe estime que l'Algérie est un partenaire-clé de la Russie en Afrique et dans le monde arabe et que les deux pays partagent leurs approches sur la majorité des questions nationales comme internationales.



Côté algérien, le gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika serait en quête de soutiens internationaux pour appuyer sa feuille de route destinée à mener, selon les termes du président algérien, à une transition démocratique.



Quoi qu'il en soit, à Moscou, le Kremlin est adepte des situations stables et demeure toujours intéressé par ce genre de rencontres, car depuis le début du mouvement de protestation algérien, le Kremlin se fait discret et en profite pour se poser en observateur qui ne s'ingère pas dans les affaires internes de ses partenaires.



Pour autant, les deux pays ont des relations économiques non négligeables dans les domaines militaires et des hydrocarbures. De quoi pousser le Kremlin à garder un œil sur la situation politique en Algérie.