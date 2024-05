Portugal : Fary Faye devient le nouveau président du Boavista

Fary Faye est un nom qui résonne dans le monde du football sénégalais et portugais. Ancien attaquant du Casa Sports et de l’équipe nationale du Sénégal, il a marqué sa carrière en tant que joueur dans des clubs tels que le Jaraaf, Montemor, Beira Mar et Deportivo Aves. Après sa carrière de joueur, Fary Faye a embrassé une nouvelle voie en travaillant dans l’administration du football.



Actuellement âgé de 50 ans, M. Faye est le nouveau président du Boavista au Portugal, après avoir gravi les échelons dans ce club en tant que Directeur sportif, directeur du football et vice-président. Il continue de contribuer au développement et à la gestion de ce club prestigieux.