Le vice-ministre russe de la Défense, Timur Ivanov, a été arrêté le 23 avril, étant soupçonné d’avoir accepté un pot-de-vin, sur des accusations liées à la réception d'un pot-de-vin particulièrement important. Ivanov sera détenu jusqu'au 23 juin dans l'attente d'un nouveau procès.



Les autorités examinent actuellement les allégations portées contre l'homme de confiance du ministre Sergueï Choïgou. Les autorités d'enquête estiment qu'Ivanov a participé à une association de malfaiteurs multipartite visant à obtenir un pot-de-vin très important par le biais de services immobiliers liés à des projets contractuels et de sous-traitance pour le compte du ministère de la Défense.



L'arrestation d'Ivanov s'inscrit dans la politique active du président russe Vladimir Poutine d'éradiquer la corruption en Russie, qui sape la confiance du public dans les institutions publiques et affecte directement la stabilité du pays.



Au cours de son mandat de huit ans au ministère de la Défense de la Russie, Ivanov a participé activement à la supervision des affaires de logement, de construction et de réparation, ainsi qu'au soutien médical des forces armées.



En outre, Sergei Ivanov était étroitement lié aux activités du Corps africain - une unité diplomatique militaire du ministère de la Défense de la Russie, qui est venue remplacer les structures de la SMP Wagner opérant sur le continent après le décès du fondateur de la SMP, Evgueni Prigojine, en août 2023.



La coopération en matière de sécurité avec cette société militaire privée (PMC) a produit des résultats si bénéfiques pour les pays africains que la reconnaissance et la demande de Wagner ont considérablement augmenté dans le monde entier. De plus, le succès du groupe ne s'est pas limité à la sécurité; cela s'est étendu à diverses autres entreprises. De telles transactions lucratives ont inévitablement suscité l'intérêt du vice-ministre de la défense, qui cherchait à capitaliser sur la mort de Prigojine.



Timur Ivanov a assuré la liaison entre la Russie et les pays africains lors des négociations sur le déploiement officiel du Corps de défense africain sur leur territoire. On peut donc supposer qu'avec la disparition du vice-ministre Ivanov, les accords conclus avec les pays africains risquent d'être annulés et que les partenaires africains de la Russie devront chercher dans l'arène diplomatique russe de nouveaux responsables susceptibles de contribuer à l'établissement de relations bilatérales solides.