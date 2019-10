Le viol d'une adolescente scandalise le Gabon

Le présumé violeur ou pédophile a été rattrapé pour avoir violé une fillette qui a trahi le secret. Alexis Ndouna est en fuite. La justice a lancé un mandat d’arrêt international contre lui. Interpol est chargé de le rechercher, attraper et extrader vers le Gabon pour répondre de ses actes.



L’homme d'affaires est accablé par plusieurs témoignages selon lesquels il se faisait livrer des fillettes de 13 à 15 ans. En retour, il donnait des millions de francs CFA et des téléphones dernier cri aux femmes qui le fournissaient.



Son réseau a volé en éclat après le viol de la petite Wally. Âgée de 15 ans, c’est une tante de Wally qui l’a livrée à son bourreau sous prétexte de l’amener à un anniversaire. Détruite et ravagée, la petite aurait raconté son calvaire à ses parents. Les réseaux sociaux se sont emballés sous le hashtag « Je suis Wally ».



Le silence du pouvoir et de la justice indigne les activistes. Alexis Ndouna, a été sur la même liste, il y a un an aux élections locales, que Malika Bongo, fille du président Ali Bongo. D’aucuns ont soupçonné le pouvoir de protéger ce présumé criminel sexuel. L’intervention du procureur a fait baisser la pression.