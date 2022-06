Le virement de l'indemnité spéciale complémentaire des enseignants attendu ce vendredi

La réunion de validation des corrections qui devaient être apportées sur les salaires des enseignants a connu une fin heureuse. Les syndicalistes ont dit avoir constaté de nettes améliorations. Ce, « sans prétendre avoir fait un travail irréprochable », a tenu à préciser Amidou Diédhiou, secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) selon qui les organisations syndicales ont d’abord validé le travail présenté. Ils ont aussi accepté le principe de charger «E-Solde» dans la nuit d’hier jeudi, afin que les montants attendus soient versés dans les comptes des enseignants. Ce, dès aujourd’hui.



En principe, dans la journée d’aujourd’hui, tous les enseignants devraient recevoir «l’indemnité spéciale complémentaire Mai 2022» aussi bien dans leur nouveau bulletin de salaire qu’en espèces. Ces nouvelles font suite aux travaux d’analyse et de correction des nouveaux bulletins de salaires des enseignants du secteur de l’éducation et de la formation conformé- ment au tableau synthétique des nets d’augmentation indiquant surtout les minima et maxima. Un travail réalisé pendant quatre jours. Au cours de la deuxième rencontre pour une sortie de crise à l’école, le gouvernement avait exposé, mardi, la méthodologie utilisée pour déterminer l’»indemnité spéciale complémentaire» nette d’impôt de chaque enseignant. Sur demande des enseignants, un échantillon a été prélevé.



Pour chaque corps, il a été consulté le salaire net mis à jour des 90 035 enseignants affiché dans les bornes des minima et maxima du tableau de simulation des services de la Direction de la solde transmis le 1er mars aux syndicats. Au cours des échanges, des éléments de salaires mis à jour pour les 90 035 enseignants ont été projetés. Il s’agissait singulièrement du salaire net de mai 2022 augmenté de l’indemnité spéciale complémentaire, indique Le Témoin.