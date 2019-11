Leganes-Barça: Wagué titulaire va jouer ses premières minutes de la finale saison

Les problèmes en défense ont obligé Ernesto Valverde à chercher des solutions pour couvrir les absences des blessés Nelson Semedo, Jordi Alba, et un Sergi Roberto sanctionné.



Sans trois défenseurs latéraux, Valverde n'a pas eu d'autres choix que celui de faire jouer Junior Firpo sur le côté gauche, et de faire jouer le jeune Moussa Wagué pour la première fois de la saison.



Cette saison, le jeune international sénégalais n'avait pas encore joué une minute sous les couleurs du FC Barcelone, et n'avait pu participer qu'à des rencontres de pré-saison en International Champions Cup.



Moussa Wagué a joué ses premières minutes officielles de la saison lors de la trêve internationale. Convoqué par le Sénégal, le défenseur était titulaire contre le Congo.