Législation sociale : Mamadou Lamine Dianté plaide pour le renforcement des moyens de l’Inspection du travail

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a insisté ce jeudi sur la nécessité de renforcer les moyens humains, matériels et logistiques de l’Inspection du travail. Selon Mamadou Lamine Dianté, cette mise à niveau est indispensable pour améliorer l’application de la législation sociale, promouvoir le travail décent et lutter contre les pratiques irrégulières au sein des entreprises installées au Sénégal.



« Si l’on veut combattre certaines insuffisances relatives à la législation du travail, il faut aller dans le sens d’un renforcement des moyens de l’Inspection du travail », a-t-il déclaré, en répondant à une question sur les mesures à privilégier pour améliorer l’emploi, renforcer la protection sociale et réduire l’ampleur du secteur informel. Le ministre a rappelé que la mission première des inspecteurs et contrôleurs consiste précisément à opérer des contrôles sur site pour veiller au respect des dispositions légales.



Le chef du département de la Fonction publique a alerté sur les risques de maintenir l'administration dans une posture passive. « Si l’inspection du travail est réduite à attendre les réclamations des travailleurs sans disposer des moyens nécessaires pour intervenir directement dans les entreprises, ces dérives continueront à persister », a averti Mamadou Lamine Dianté. Il estime qu'une présence accrue sur le terrain permettrait de limiter les dérives contractuelles non conformes à la législation.



Pour inverser la tendance, le ministre a préconisé un renforcement ciblé des services déconcentrés afin de rendre les contrôles plus systématiques et efficaces sur l'ensemble du territoire national. « C’est la seule façon de décourager certaines pratiques que nous constatons parfois dans les entreprises et que nous sommes amenés à regretter par la suite », a-t-il soutenu, affirmant que les plus hautes autorités du pays partagent cette prise de conscience.



Mamadou Lamine Dianté a conclu en rappelant que cette volonté de restructuration est intégrée aux réformes législatives en cours. Les projets de nouveau Code du travail et de nouveau Code de la sécurité sociale, actuellement en attente d’examen par l’Assemblée nationale, intègrent des dispositions spécifiques pour consolider durablement les moyens d’intervention des services de contrôle et de protection sociale.