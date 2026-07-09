Dialogue social : les 10 points clés des discussions entre le Gouvernement et le Front syndical (FSDT)

Le Gouvernement sénégalais et le Front syndical pour la Défense du Travail (FSDT) ont ouvert d'importantes négociations pour apaiser le climat social. À l'issue de leur rencontre, le Bureau de l'Information et de la Communication du Gouvernement (BIC-GOUV) a publié une liste de dix points d'attention majeurs destinés à guider la suite des échanges.



Au cœur des priorités figure l'« Examen des 28 points de revendications des centrales syndicales », ainsi que le « Suivi périodique des engagements de l’État ». Afin de maintenir la dynamique des discussions, les deux parties se penchent sur la possibilité d'« Envisager le report de la grève générale afin de favoriser la poursuite des négociations ». La ligne directrice reste de « Privilégier le dialogue » à travers la « Poursuite des concertations avec les partenaires sociaux dans un esprit d’écoute, de responsabilité et d’apaisement ».



Le volet sectoriel et statutaire de cette feuille de route intègre également des mesures sociales fortes, telles que la « Généralisation des indemnités de logement », la « Signature de conventions collectives » et des « Recrutements envisagés dans plusieurs secteurs ». Enfin, la gestion des carrières et des litiges se traduira par la « Poursuite des négociations concernant les licenciements dans certaines structures » ainsi que par la « Régularisation et réintégration dans plusieurs structures ».