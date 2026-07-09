Saint-Louis : une vaste opération de saupoudrage menée dans 34 quartiers

Du 1er au 4 juillet 2026, la sous-brigade d’hygiène de Saint-Louis a mené une vaste opération de saupoudrage dans la commune, avec l’appui financier de la mairie de Saint-Louis. Les interventions, réalisées entre minuit et 4 heures du matin, ont couvert 34 quartiers.



Selon le Service national de l’hygiène, cette campagne vise à réduire la prolifération des moustiques et des mouches, à prévenir les maladies à transmission vectorielle et à anticiper les risques sanitaires liés à l’hivernage, notamment le paludisme et la fièvre de la Vallée du Rift (FVR).



Les autorités sanitaires saluent cette initiative, qui fait de la commune de Saint-Louis un exemple en matière de prévention. Le maire invite d’ailleurs les autres collectivités territoriales à s’engager dans des actions similaires afin de mieux protéger leurs populations contre les maladies transmises par les vecteurs.



Le Service national de l’hygiène souligne que cette opération illustre l’importance d’une collaboration étroite entre les collectivités locales et les services d’hygiène pour réduire les risques épidémiques et améliorer le cadre de vie des habitants.



La brigade d’hygiène de Saint-Louis rappelle toutefois que le saupoudrage est plus efficace lorsqu'il est associé à d'autres mesures, comme le nettoyage des quartiers( Set setal ), l'évacuation des déchets, le curage des caniveaux et l'élimination des eaux stagnantes. Elle souligne que ces actions contribuent à prévenir les épidémies pendant l'hivernage.