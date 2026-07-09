Monde du travail : 108 conflits collectifs enregistrés au Sénégal en 2025

Le climat social demeure fragile au Sénégal avec 108 conflits collectifs recensés en 2025 par les services de l’inspection du travail. Parmi ces litiges, 58,33 % ont été réglés. Ces chiffres figurent dans le Rapport annuel des statistiques du travail (RAST) 2025 présenté ce jeudi par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, selon les données officielles de ce document.



Le ministre Mamadou Lamine Dianté a souligné lors d'un atelier que ces données traduisent la persistance de tensions dans le monde du travail. Le rapport officiel révèle également que 4.267 travailleurs ont été concernés par des procédures de règlement de différends individuels. Parmi ces dossiers, 44,81 % ont abouti à une conciliation totale, 45,29 % se sont soldés par un échec de la conciliation et 9,58 % ont fait l’objet d’une conciliation partielle. Pour le ministre, ces résultats témoignent d’un climat social relativement tendu, malgré les efforts déployés par les inspections du travail et de la sécurité sociale.



Sur le plan financier, les conciliations totales et partielles ont permis le versement de près de 994 millions de francs CFA aux travailleurs concernés, d'après les statistiques du texte. Les ruptures de contrats conclues à l’amiable ont, quant à elles, généré plus de 10,25 milliards de francs CFA au profit de 3.206 travailleurs.



Face à cette situation, Mamadou Lamine Dianté a réaffirmé que la pacification du climat social reste une priorité de son département. Il a annoncé la poursuite de la mise en œuvre du « Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable ». Le ministre a également annoncé le renforcement des capacités des inspections du travail, l’amélioration des mécanismes de prévention et de règlement des conflits et la consolidation du dialogue social au sein des entreprises. Un climat social apaisé constitue, selon ses propos rapportés dans le document, un levier essentiel pour « renforcer la compétitivité des entreprises, attirer les investissements et préserver les emplois au Sénégal ».