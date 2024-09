Législatives 2024 : Amadou Ba appelle les militants de Pastef au "Patriotisme et au don de soi"

Les élections législatives 2024 se tiendront le 17 novembre prochain. A l'heure des investitures, les militants de Pastef sont invités à éviter les querelles et les batailles rangées. Le député Amadou Ba, membre de la mouvance présidentielle, invite ses camarades au "Patriotisme et au don de soi". Dans une vidéo publiée sur ses différentes plateformes, il appelle "les citoyens à ne pas participer à l'impunité voulue par les députés de l'opposition".



"A Pastef, tout le monde peut être député. On a des militants de qualité. Mais vu qu'on a besoin de 82 ou 83 voix, on doit mettre en avant le don de soi. Nous devons faire les choses dans la dignité. Il ne faut pas que les autres aient contre nous des vidéos dans lesquelles on nous voient se bagarrer. Nous ne devons pas être comme eux (l'opposition). Nous devons respecter nos principes. Si quelqu'un ne voit pas son nom sur les listes, qu'il le prend de manière positive. Les enjeux sont énormes. Et nos responsabilités sont engagés", a-t-il déclaré. Regardez!

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">