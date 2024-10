Législatives 2024 : Amadou Ba qualifie l’arrivée de Pastef au pouvoir « d’erreur » et appelle la population à rectifier le tir

Au premier jour de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024, la Coalition « Jam ak njariñ », dirigée par Amadou Ba, a choisi le département de Guédiawaye pour lancer ses activités. Lors d'un meeting au terrain de football situé à côté de la mairie de la ville, Amadou Ba a qualifié l'accession au pouvoir de Pastef « d'erreur » et a appelé la population à rectifier le tir lors du scrutin.



Accompagné d'Aliou Sall, membre de la coalition dans le département, Amadou Ba a rassemblé de nombreuses personnalités politiques de Guédiawaye, incluant des membres du Parti démocratique sénégalais (Pds), du Parti (Pur), du Parti de l'indépendance et du travail (Pit), de la Ligue démocratique (Ld), ainsi que des coalitions Takku Wallu et Samm sa Kaadu.



Enflammé par les chants de soutien de militants et sympathisants, qui scandaient « Amadou Ba, Amadou Ba », le chef de file de la coalition a affirmé que l’arrivée de Pastef au pouvoir était une erreur.



« Nous avons respecté les règles de la démocratie, mais nous nous sommes trompés. Il est temps de rectifier le tir. Nous ne visons pas l’Assemblée nationale pour bloquer ce pays, mais le Sénégal a besoin d’unité et de travail. Si nous obtenons la majorité, nous tendrons la main à tout le monde. En trois mois, nous réduirons le coût de l’électricité et de l’eau », a promis Amadou Ba.



Il a également ajouté : « Dans trois ou quatre mois, tous les chantiers à l'arrêt reprendront. J'ai déjà réussi, je sais comment faire. La coalition a des solutions pour la sécurité, l'emploi, l'assainissement et l’urbanisation. Je n'oublie pas l'emploi des jeunes, car ils n'ont plus d'espoir. »



Amadou Ba a invité la jeunesse à garder espoir et à faire preuve de patience. « Les pirogues sont pleines de fils du Sénégal. Je veux que vous repreniez espoir. Si vous nous donnez la majorité, aucun fils de ce pays ne trouvera nécessaire de partir à l’étranger, sauf pour le tourisme », a-t-il déclaré sous les cris de joie de ses partisans.