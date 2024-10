Législatives 2024 : « Le contexte socio-politique est délétère», (Pr Amsatou Sow Sidibé)

La présidente de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) du Sénégal, Pr Amsatou Sow Sidibé, a procédé au lancement mardi dernier, du Manuel de prévention des discours de haine au Sénégal, avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs). Lors de cet événement, elle a appelé à l'unité et à la sérénité des Sénégalais, tout en exhortant les autorités à assurer un environnement électoral sûr, transparent et inclusif. Elle a déclaré : « J'invite tous les Sénégalais à s'unir autour des valeurs de paix, de solidarité et de fraternité, afin de préserver notre héritage commun et de construire un avenir harmonieux pour les générations futures. »



Le Pr Sidibé a également mis en lumière la situation socio-politique actuelle du pays, la qualifiant de "délétère, avec une ambiance marquée par des tensions, des menaces et des violences, tant physiques que verbales." Selon Le Quotidien qui relate l'information, elle a exprimé ses préoccupations concernant "la banalisation de la violence, qui menace le vivre-ensemble et porte atteinte à la démocratie et au développement." Elle a rappelé que "le Sénégal, fort de ses traditions de paix, a toujours su relever les défis démocratiques grâce à l'engagement citoyen."



Elle a encouragé les candidats et leurs partisans à mener des campagnes centrées sur des idées et des propositions constructives, en soulignant l'importance du dialogue constructif et de la tolérance. « Les divergences d'opinions et les débats, qui sont l'essence même de la démocratie, doivent se dérouler dans un esprit de tolérance et de dialogue constructif », a-t-elle insisté, appelant à respecter les principes de l'État de droit. et les valeurs républicaines.