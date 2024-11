Législatives 2024 – Mermoz, Demba Diop, Point E: pas de grande affluence dans les centres de vote

Après 21 jours de campagne électorale, les 41 listes de candidats à la députation se préparent à s'affronter ce dimanche 17 novembre 2024. À Mermoz, le vote a débuté dès 8 heures au centre de l'École Masse Massaer Niane 1, située à Baobab. Parmi les personnalités attendues, Barthélémy Dias, tête de liste nationale de la coalition « Samm Sa Kaddu », et Bougane Gueye Dany, investi à la 11e position de cette même liste.



Le centre de vote abrite 10 bureaux pour 5 415 électeurs inscrits. Les représentants des différentes coalitions sont présents dans chaque bureau, et selon les responsables, aucun incident majeur n’a été signalé à ce stade. L’organisation est bien en place, et les observateurs, nationaux comme internationaux, surveillent attentivement le bon déroulement du processus.



L'affluence est modérée, mais on note une forte présence des personnes âgées qui se sont rendues aux urnes pour accomplir leur devoir civique. La sécurité a été renforcée dans et autour du centre de vote.



Le même constat se fait au lycée Galandou Diouf, centre de vote de la candidate Anta Babacar Ngom, investie à la deuxième position sur la liste nationale de la coalition « Samm Sa Kaddu », dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Ce centre, avec ses 9 bureaux pour 5 037 électeurs inscrits, n'a pas encore enregistré de forte affluence.



Le centre de vote du Collège d'enseignement Franco-Arabe de Point E, où l'ancien président Abdoulaye Wade doit voter, a également ouvert ses portes à 8 heures. Il dispose de 9 bureaux de vote pour 4 855 électeurs inscrits.



Une électrice, qui vient de voter, exprime ses frustrations face au grand nombre de listes en compétition : « J’ai accompli mon devoir citoyen, mais j’ai eu beaucoup de mal à choisir. Il y a trop de listes, on se perd facilement ». Toutefois, elle souligne que le vote se passe normalement, sans incidents majeurs.



Un observateur du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), présent au centre de Point E, confirme que le scrutin se déroule sans problème. Cependant, elle remarque l’absence de plusieurs représentants dans certains bureaux de vote : « Au bureau 1, tout est en ordre, les électeurs accomplissent leur devoir, mais seuls deux représentants sont présents : ceux de Pastef et de Samm Sa Kaddu, les autres sont absents », rapporte Mame Khady.



À Sicap-Liberté, au centre de vote du Stade Demba Diop, l’affluence est plus forte. Ce centre comporte 14 bureaux pour 7 873 électeurs inscrits.



Les élections législatives de 2024 mobilisent plus de 7 033 850 électeurs inscrits, répartis sur plus de 7 000 lieux de vote et 16 440 bureaux de vote à travers le pays. Parmi ces électeurs, 338 040 sont inscrits à l’étranger.



Au total, 41 listes sont en compétition pour décrocher les 165 sièges à l’Assemblée nationale.