Législatives 2024 : l’inter-coalition regroupant Takku Wallu Sénégal, Samm Sa Kaddu et Jamm Ak Njariñ ne parle pas le même langage

Pour contrer le Pastef qui a décidé de faire chemin seul, des partis politiques de la nouvelle opposition et des mouvements politiques ont jugé utile de se liguer. Toutefois, ces alliances, censées les porter à la victoire, risque de causer leur perte. Dans l’inter coalition regroupant trois coalitions de partis politiques dont « Takku Wallu Sénégal », « Samm Sa Kaddu » et « Jamm Ak Njariñ », est au bord de l’éclatement. La raison, le nombre de sièges que doit occuper chaque parti à l’Assemblée nationale.



En marge d’une rencontre tenue ce lundi, « Jamm Ak Njariñ » d’Amadou Ba et Cie estiment anormal que « Samm Sa Kaddu » de Khalifa Sall et Cie aient voulu s’adjuger quatre (4) sièges à Dakar, et leur octroyer qu’un (1) seul et deux (2) sièges à Takku wallu Sénégal de l’APR et du Pds.

S’estimant lésés, car, sous ce schéma, la liste qui porte la coalition empoche forcément toutes les voix engrangées et en profite au décompte final sur la liste nationale, Amadou Bâ et ses alliés réclamaient un deuxième siège, une requête qui ramènera le camp de Khalifa et Cie de 3 députés à 4 députés.



Finalement l’inter-coalition regroupant les trois (3) coalitions fera bloc commun pour conquérir Dakar, Tivaouane et Guédiawaye avec comme tête de file où Aliou Sall et Néné Fatoumata Tall.

Pour les autres départements, Takku Wallu Sénégal et Samm Sa Kaddu ont décidé de continuer à cheminer ensemble dans un grand nombre de départements.



Par contre la coalition Jamm Ak Njariñ de l’ancien Premier ministre de Macky Sall en l’occurrence Amadou Ba cheminera seule dans plusieurs départements.