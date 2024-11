Législatives 2024 : la Commission nationale de recensement des votes confirme la large victoire de Pastef

Pastef-Les Patriotes : 1 991 770 voix (54,97%) – 129 sièges

Le Président de la Cour d’Appel de Dakar, Abdoulaye Ba, accompagné de deux magistrats membres de la Commission nationale de recensement des votes, d’un représentant de la CENA et des représentants des listes de candidats, a proclamé ce jeudi les résultats provisoires des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.Sur un total 7.371.891 électeurs inscrits, le nombre de suffrages valablement exprimés est de 3.623.633. Le nombre de bulletins nuls est de 26.326.Après examen des procès-verbaux des Commissions départementales de recensement des votes et des pièces annexées, et conformément à l’article L.O 143 du Code électoral, les résultats provisoires sont annoncés comme suit :Ces résultats provisoires confirment la large victoire de Pastef-Les Patriotes, qui obtient la majorité absolue à l’Assemblée nationale avec 129 sièges sur les 165.