#Législatives 2024 : les Sénégalais appellent à la retenue face aux violences en campagne

La campagne électorale des législatives du 17 novembre a débuté hier, dimanche, et les premières violences n'ont pas tardé à éclater. Dans la nuit, des affrontements ont opposé les caravanes de Barthélemy Dias et d'Abass Fall, au cours desquels Abass Fall a exhorté ses militants à s'armer en réponse aux agressions. Par la suite, le siège de Taxawu Sénégal a été saccagé et incendié par des assaillants munis de coupe-coupe et de cocktails Molotov.

Interrogés par PressAfrik, des Sénégalais ont exprimé leurs avis, appelant à la retenue et à la préservation de la paix.

