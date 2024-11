Législatives 2024 : "un enjeu capital pour l'avenir du Sénégal", selon Khadija Mahecor Diouf

Khadija Mahecor Diouf, membre du parti Pastef et maire de Golf-Sud, s’est rendue ce matin à son bureau de vote pour accomplir son devoir civique. Elle en a profité pour appeler les citoyens à se rendre massivement aux urnes, dans le calme et la paix, pour élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale pour cette 15e législature, qu’elle considère comme un enjeu crucial pour l'avenir du Sénégal.



« Je suis très honorée d’avoir accompli immédiatement mon devoir citoyen pour ces élections législatives anticipées », s’est réjouie Khadija Mahecor Diouf.



Elle a également souligné l’importance de ces élections législatives, qui, selon elle, doivent interpeller tous les citoyens sénégalais. « L’Assemblée nationale se renouvelle, et les députés sont chargés de représenter les populations. Ces élections ont un enjeu capital pour l’avenir du Sénégal », a-t-elle expliqué.



Cependant, un faible nombre de votants a été constaté dans les bureaux de vote, ce qui l’a poussée à renouveler son appel à la mobilisation. « Nous avons remarqué qu'il n'y a pas encore une grande affluence, car les Sénégalais ont l'habitude de voter en fin de journée. Mais nous lançons un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils sortent voter en masse », a-t-elle ajouté.



Khadija Mahecor Diouf a également insisté sur la nécessité de maintenir une ambiance de sérénité et de paix tout au long de la journée. « Nous lançons un appel pour que cette atmosphère de paix et de joie, que nous avons observée depuis le début, continue. Il est essentiel que ce vote se déroule sans aucun incident, car les élections sont un moment de fête pour la démocratie sénégalaise. Le Sénégal a toujours montré au monde entier qu’il est un peuple mature, capable de choisir ses dirigeants dans le respect et la sérénité », a conclu le maire de Golf-Sud.