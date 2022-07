Législatives: Cheikh Diop démissionne de la coalition Naataangué pour rejoindre BBY

La coalition Naataangué Askan Wi enregistre un départ d'un des ses membres à moins de quatre jours des législatives du 31 juillet 2022. Il s'agit de Cheikh Diop, tête de liste du département de Saint-Louis.



"Je viens par cette présente, officialiser ma démission de la coalition Naataangué Askan Wi que nous avons, avec souffrance, endurance, détermination et conviction, contribué à construire ensemble avec d’autres frères et sœurs dignes, courageux, engagés et à vous porter très loin, pour pouvoir reconquérir un jour le pouvoir", a annoncé monsieur Diop dans une note adressée à Dr Mohamed Diallo.



Pour ce qui est du motif d'une telle décision, la tête de liste du département de Saint-Louis de la coalition Naataangué Askan Wi évoque "des raisons personnelles".



Mieux, le démissionnaire annonce son ralliement du parti au pouvoir. "j'ai décidé de me retirer de la coalition Naataangué Askan Wi pour rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar ".











Fait à Saint Louis, le 27 juillet 2022