Législatives: Déthié Fall quitte la coalition « Samm Sa Kaddu » et annonce son soutien à Sonko

Ousmane Sonko peut désormais compter sur son "frère" Déthié Fall pour les législatives anticipées du 17 novembre. Le leader du parti républicain pour le progrès (Prp) a annoncé son soutien au leader du parti Pastef - Les Patriotes, ce mercredi, face à la presse.



« À partir d’aujourd’hui, j'ai décidé de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu. Et j'engage le parti et ses membres à se diriger vers les comités électoraux mis en place par Pastef afin d'obtenir une majorité écrasante », a déclaré Déthié Fall.



« Je ne suis intéressé que par le pays. J'ai passé 20 ans dans l'opposition. J'ai été approché par tous les gouvernements, mais je ne suis pas parti car je ne partageais pas la même vision. La souffrance des Sénégalais a toujours guidé mon engagement politique. C'est pourquoi, pendant six mois, je me suis tu : je voulais mettre à l'aise le nouveau régime avec lequel j'ai cheminé pendant trois ans. J'ai été emprisonné pendant dix jours, mon siège a été barricadé, j'ai été gazé... Mais cela en valait la peine, car je l'ai fait pour le Sénégal"



Durant ces trois années, je n'ai jamais cherché à rencontrer Macky Sall. À l'approche des élections, j'ai décidé de rallier une coalition pour représenter les Sénégalais à l'Assemblée. »



Cette annonce a ému plus d'un. C'est pourquoi des responsables religieux et politiques ont fait le déplacement pour signifier que les deux inséparables devaient se retrouver. Je tiens à les remercier pour cela.



Cela m'a conduit à une rencontre avec Sonko au petit Palais, durant laquelle nous avons échangé pendant deux heures sur les préoccupations du Sénégal. J'ai pu constater que Sonko est véritablement attaché à notre pays et désireux de travailler pour lui, ce qui m'a rassuré.