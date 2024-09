Législatives anticipées : le ministre de l’Intérieur satisfait une veille doléance de 12 ans de la CENA

Pour un meilleur contrôle des élections législatives anticipées du 17 novembre dans les 46 départements du pays, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a officiellement remis ce lundi, des clés de cinquante-neuf véhicules à la Commission électorale nationale autonome (CENA).



La cérémonie, rapporte l’APS, s’est déroulée à l’Ecole nationale de Police. Dans son discours, Jean Baptiste Tine a rappelé que cette dotation est une vieille doléance de douze ans qui vient d’être satisfaite par les nouvelles autorités.



« C’est avec beaucoup de plaisir que je vous remets les 59 véhicules qui vont équiper la CENA et les CEDA pour les aider dans leur travail très important qu’ils font tous les jours mais encore davantage avec la période qui s’ouvre; avec le vœu très ardent de réussite pour ces élections », a déclaré le ministre indiquant ainsi que « c’est un investissement significatif qui traduit parfaitement notre profond désir et notre engagement à conduire et à organiser les élections les plus démocratiques possible, les plus transparentes aussi dans les meilleures conditions possibles pour nos partenaires de la CENA », a-t-il souligné.



Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Abdoulaye Sylla, a pour sa part salué à sa juste valeur cette dotation qui vient améliorer « les conditions de travail » au niveau central et dans les services décentralisés dans les 46 départements du pays.



« C’est important pour la CENA de voir les conditions de travail améliorées, de voir l’environnement de travail devenir […] plus valorisé. Cela fait douze ans que ces CEDA demandent à être équipées. Cela va nous permettre de mieux faire le contrôle des élections », a-t-il déclaré.