Législatives du 17 novembre : Pastef déjà pied d'oeuvre

Le président Bassirou Diomaye Faye a dissout, hier jeudi 12 septembre 2024, la quatorzième législature du Sénégal. Ce qui, de facto, convoque les électeurs sénégalais à élire leurs représentants le 17 novembre prochain. Evoquant cette dissolution dans un communiqué, datant ce vendredi dont PressAfrik détient copie le Pastef (parti au pouvoir) parle « d’une victoire d’étape ». « La mère des batailles c'est d'apporter les solutions durables aux problèmes économiques, sociaux, environnementaux et culturels qui entravent le développement du Sénégal » a souligné la note du Pastef.



Dans le même ordre, la formation qui a porté Bassirou Diomaye au pouvoir parle de, « la reprise en main par le peuple de son pouvoir législatif qu'il pourra confier, sous son contrôle vigilant, à des représentants dignes de confiance et soucieux de l'intérêt général est une étape nécessaire pour la réalisation d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Somme ces toutes raisons, ajoute la note le « PASTEF appelle les citoyens sénégalais à participer massivement à ces élections pour conférer à la future Assemblée nationale toute la légitimité et la représentativité nécessaires ».



En perspectives des prochaines législatives et pour franchir cette décisive étape, le Pastef « demande à tous les militants sympathisants et structures au Sénégal et dans la Diaspora (cellules, sections, coordinations, mouvements nationaux...) d'accentuer la mobilisation et l'animation en vue d'une large victoire de la liste patriotique au soir du 17 novembre 2024 »