Législatives du 17 novembre : le chef du bureau UNOWAS appelle à des élections pacifiques

Les Sénégalais sont appelés, ce dimanche, à se rendre aux urnes pour élire leurs futurs représentants. Ce rendez-vous crucial est scruté de près par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS). Dans un communiqué daté du 15 novembre et parvenu à PressAfrik, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau de l'UNOWAS, Leonardo Santos Simão, a encouragé les Sénégalais à exercer leur droit de vote de manière pacifique.



Monsieur Simão a ensuite appelé tous les acteurs nationaux à rester mobilisés pour garantir un environnement calme et serein durant la période électorale. Il a exhorté les responsables politiques, les candidats et leurs partisans à s’abstenir de toute action susceptible d’inciter à la violence ou de recourir à des discours haineux, avant, pendant et après le scrutin prévu ce dimanche 17 novembre.



Enfin, le Représentant spécial a réaffirmé le soutien indéfectible des Nations Unies au Sénégal, en exprimant l'espoir que ces élections se dérouleront dans un climat pacifique et inclusif, renforçant ainsi les institutions démocratiques du pays.