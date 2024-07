Législatives en France: la gauche en tête selon les premières estimations, devant les macronistes puis le RN

Le Nouveau Front populaire est, selon les premières estimations, en tête des législatives ce dimanche 7 juillet. Les électeurs français étaient de nouveau appelés aux urnes pour élire leurs députés après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier.



les premières estimations des législatives sont : Nouveau Front populaire (172 à 192), Ensemble (150 à 170), Rassemblement national et alliés (132 à 152), Les Républicains/DVD (57 à 67).

La participation au second tour s’élevait à 59,71% à 17h, un taux en très forte hausse par rapport aux 38,1% atteints à la même heure au deuxième tour des législatives de 2022. Elle était de 26,63 % à midi en France métropolitaine, en hausse de 7,5 points par rapport à 2022 (18,99 %). Un chiffre au plus haut depuis le scrutin de 1981.



Les Français avaient placé le Rassemblement national en tête lors du premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin. Le RN et ses alliés totalisaient 33,2% des voix, devant l'alliance des partis de gauche, le Nouveau Front populaire, avec 28% et la coalition présidentielle Ensemble qui récoltait 20% des suffrages. Les Républicains étaient arrivés en quatrième position avec 6,5%.



Au terme du premier tour, 76 députés sur 577 ont été élus. Il restait donc 501 députés à élire ce dimanche. Sur les 76 députés élus, 39 sont issus des rangs du RN et de ses alliés, qui sont arrivés en tête dans plus d'une circonscription sur deux, et 31 étaient soutenus par le Nouveau Front populaire. Deux candidats d'Ensemble, deux du centre et un de LR ont également obtenu un siège dans l'hémicycle.