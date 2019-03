Législatives en Guinée-Bissau: le MADEM est en campagne

Braima Camara est le coordonnateur national du parti MADEM, un groupe de 15 députés qui ont tourné le dos au parti au pouvoir, le Parti africain de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC). « Je suis arrivé à la conclusion que la Guinée Bissau a besoin de changement, nous explique t-il, joint au téléphone par la rédaction lusophone de RFI. Le parti qui est le mieux placé pour le réaliser est le Mouvement pour l’alternance démocratique. La population lui fait entièrement confiance à lui et, surtout, à son programme politique.



Il s’agit d’un programme crédible. Le parti est jeune mais ses cadres ont une longue et vaste expérience du pouvoir et de l’administration, tant au niveau national qu’international.



Nous faisons campagne d’une manière tout à fait différente. Nous faisons du porte à porte. Nous parlons à tout le monde, ce qui nous permet de comprendre les souffrances supportées par la population depuis l'indépendance, il y a 46 ans. C’est ce qui me porte à croire que l’heure du changement est arrivée en Guinée Bissau ».