Législatives, régionales et municipales en Mauritanie: dernière ligne droite de la campagne

« La jeunesse est engagée »

Dans l’assistance, beaucoup de femmes et surtout des jeunes, comme l’ingénieur El Hadj Amadou qui veut alourdir le poids du parti au pouvoir dans la capitale : « Tout le monde sait qu’aujourd’hui, au XXI siècle, la jeunesse c’est la fibre vraiment de développement dans tous les pays du monde. Donc, il n’y a pas exception en Mauritanie. La jeunesse est engagée, elle est déterminée, la jeunesse est consciente et elle veut prendre des choses en main, prendre ses responsabilités, défendre son programme et surtout aller de l’avant, surtout ».Même si le parti El Insaf part favori face à une opposition dispersée, ces élections font figure de test de popularité pour le président Mohamed Ould Ghazaouani.