Léona Niasséne maintient son Ziarra annuel prévu le 13 mars prochain

Léona Niasséne, la cité religieuse de la région de Koalack décide du non-report de son Ziarra annuel prévu le 13 mars prochain. Ce, malgré la Covid_19 qui est devenue qui connait une recrudescence au Sénégal. Le Khalife fait part de son "honneur et du grand plaisir de venir par cette présente vous informer de la tenue du Ziarra annuel de Léona Niassene qui aura lieu le Samedi 13 Mars 2021 sous le Ndiguel du Khalife Général de Léona Niassene", indique le document signé par le comité d'organisation de Leona Niasséne Kaolack transmis à PressAfrik,



Evoquant le contexte de ce ZIARRA particulier, le khalife de Léona Niaséne invite "les chefs religieux de toutes les confréries du Sénégal, les autorités étatiques et l'ensemble des talibés à cet évènement religieux, afin de s'unir et d'adresser nos prières à Allah pour une éradication de cette Pandémie de Covid - 19".



Le khalife de conclure son message en invitant ses disciples à respecter les mesures barrières. "Nous supplions l'ensemble des talibés d'appliquer scrupuleusement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et étatiques pour faire face à la prolifération des cas contacts comme communautaires."