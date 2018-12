Les Cadres du Port autonome de Dakar accusent la politique inappropriée du ministre de la Pêche

En conférence de presse, Mamadou Kor Sene Sarr et compagnie ont listé les maux du Port autonome de Dakar et ont attaqué l'instauration du port privé de Bargny-Sendou. "Le temps d'attende en rade à Dakar sont plus longs que dans les autres ports concurrents, un tirant d'eau qui ne permet pas au port de recevoir les bateaux de dernière génération, comparée à Abidjan et Lomé", souligne-t-il.



Ce n'est pas seul, car selon les cadres, au moment où le port fait face à une concurrence sous-régionale, l'instauration du port privé de Bargny-Sendou surgit de nulle part pour davantage plomber les ambitions du Pad de devenir un hub portuaire, comme avait promis le président Macky Sall.



A l'heure où l'on vous parle, des clients du Port autonome de Dakar sont démarchés par les gestionnaires dudit port", fustige Mamadou Kor Sene Sarr, qui propose notamment le transfert au Pad de la gestion du chemin de fer Dakar-Bamako, la tenue d'un conseil présidentiel sur les ports, l'appui de l'Etat.