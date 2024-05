Trafic de visas : Lac de Guiers 2 finalement placé sous mandat de dépôt

Le lutteur Lac de Guiers 2, impliqué dans une affaire de trafic de visas a été finalement placé sous mandat de dépôt. Selon les informations de la RFM, il passera sa première nuit en prison ce vendredi. Le lutteur a comparu hier , jeudi devant le procureur. Après son audition, il a été replacé en détention.

Papis Cissé de son vrai nom, Lac De Guiers 2, le leader de l’écurie Walo, qui était activement recherché pendant près de six (6) mois, a été cueilli à la cité des enseignants de Guédiawaye et conduit au commissariat central puis placé en garde à vue le 15 mai 2024.

Celui-ci est visé par plusieurs plaintes de candidats à un voyage en Angleterre. Les plaignants soutiennent lui avoir versé, par le biais de son bras droit nommé A.S. Diagne, des montants qui varient entre 2, 4 et 5 millions de francs CFA. Les fonds en cause tournent autour d’une vingtaine de millions.