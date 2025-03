Les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions de voyage contre les ressortissants de 22 pays africains

Les sources anonymes citées par le New York Times affirment toutefois que ces différentes catégories ne sont pas encore définitives et qu'elles doivent encore être retravaillées avant d'être validées par la Maison-Blanche.

La liste des pays soumis à des restrictions de voyage aux États-Unis actuellement préparée par l'administration Trump comprendrait trois catégories de pays classés par couleur : rouge, orange et jaune. Sur la première - la plus stricte : les ressortissants des pays qui y figurent seraient soumis à une interdiction totale d’entrée sur le territoire américain -, on retrouverait entre autre la Libye et le Soudan alors que sur la deuxième apparaîtrait l’Érythrée, la Sierre Leone et le Soudan du Sud , trois pays dont la plupart des habitants ne pourraient pas obtenir la délivrance d'un visa, mais avec des exceptions.Sur la dernière - la moins contraignante - 16 des 22 pays inscrits seraient africains. Il y aurait là le Burkina Faso , la République du Congo, la RDC , le Bénin , le Tchad ou encore le Mali . Contrairement aux pays figurant dans les catégories rouge et orange, eux se verraient offrir un délai de 60 jours pour rectifier ce que Washington considère comme des carences sécuritaires, que ce soit en terme de partage d’informations sur les voyageurs ou de modalités de délivrance des passeports. Reste que s'ils refusaient de se conformer à ces exigences, ces pays encourraient alors le risque d'être placés dans l'une des catégories plus strictes de la liste. A ce stade, enfin, aucune information n'a été donnée en ce qui concerne le sort des personnes ayant déjà obtenu un visa.