Les Etats-Unis rénovent et équipent la Pharmacie régionale d'approvisionnement de Saint-Louis à hauteur de 350 millions Fcfa

Le Gouvernement américain, à travers le projet Global Health Supply Chain - Technical Assistance (GHSC-TA) de l'USAID, et l'Initiative du Président des États-Unis contre le paludisme (PMI), a rénové et équipé l'entrepôt de la Pharmacie Régionale d'Approvisionnement (PRA) de Saint-Louis. Le coût total est de 350.000.000 F CFA (700.000 US $). Ce projet vise à s'assurer du stockage des médicaments essentiels dans des conditions optimales, selon un communiqué de l'Ambassade des USA au Sénégal.



Ainsi, le Directeur de l'USAID/Sénégal, Peter Trenchard, a procédé, jeudi 16 décembre, à l'inauguration de la nouvelle PRA de Saint-Louis, au cours d'une cérémonie officielle à laquelle ont pris part le Gouverneur de Saint-Louis, M. Alioune Badara Samb, et la Directrice de la PNA, le Dr Annette Seck Ndiaye.



L'entrepôt rénové est doté de planchers d'entrepôt recouverts de résine époxy pour permettre une meilleure circulation des transpalettes et des chariots, d'un espace compartimenté pour mieux conserver les produits sensibles à la chaleur, et pour accroître la capacité de stockage de l'entrepôt, renseigne le communiqué.



Qui indique que l'USAID a fourni 2,6 milliards de F CFA (4,75 millions de dollars US) sur quatre ans, de 2017 à 2021, pour renforcer les systèmes de la chaîne d'approvisionnement sénégalaise, et assurer l'accès en temps opportun à des produits de santé de qualité.



En collaboration avec la PNA, l'USAID a rénové deux autres PRA, à Fatick et Diourbel. La rénovation de ces trois entrepôts a coûté environ 985.000.000 F CFA (1 700 000 $ US).