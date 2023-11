Les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko appellent à une mobilisation générale le 17 Novembre 2023

Les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS) vont sortir dans les rues dans les prochains jours. Dans un communiqué rendu public, ils ont lancé un appel pressant au peuple sénégalais en faveur d'une mobilisation générale le vendredi 17 novembre 2023 à partir de 15h. « Cet appel vise à rassembler la population dans les 46 départements, les communes, et même au sein de la diaspora. Les objectifs clés de la mobilisation sont la libération de Sonko et sa réintégration dans le processus électoral », lit-on sur le document.



Ainsi, LACOS a demandé « à tous les représentants communaux à déposer des lettres d'information dès le lundi 13 novembre au niveau des préfectures et sous-préfectures ». Ce, dans le but d’organiser des marches et rassemblements pacifiques pour adresser plusieurs revendications majeures comme « la libération des prisonniers politiques, l'application stricte des décisions du tribunal d'instance de Ziguinchor et de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) concernant la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral et la délivrance de ses fiches de parrainage, contre les dérives du régime en place et la participation effective du leader de l’ex-Pastef à l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024 ».