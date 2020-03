Les Sapeurs-pompiers ont effectué 41.000 sorties 2019

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a révélé que la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a effectué 41.000 sorties au cours de l’année 2019, tandis que la Direction de la protection civile a à son actif 875 actions à travers le territoire national.



« Pour preuve, il y a eu plus de sorties de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers en 2019 comme en attestent les statistiques. Sa montée en puissance a permis d’atteindre en 2019 un pic d’environ 41.000 intervenants contre 36.836 en 2018 couvrant les incendies, secours aux victimes, assistance à personnes en danger et diverses opérations », a dit M. Ndiaye, lors de la journée mondiale de la protection civile célébrée chaque 1er mars.



Ces chiffres donnent une idée et poussent l’Etat à poursuivre ses efforts. D ans cette dynamique, le président de la République a instruit le gouvernement de renforcer la protection civile, a souligné le premier flic.



En plus des interventions de la Bnsp, les sorties de la Croix rouge durant l’année 2019 ont connu une hausse. Concernant la Dcp, renseigne le ministre de l’Intérieur, ses activités ont valu à cette structure d’effectuer en 2018/2019 respectivement 805 et 874 actions dont le but est de prémunir les populations contre toutes sortes d’accidents.