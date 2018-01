Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 25 janvier 2018

Hier soir a eu lieu la classification historique de Leganés face au Real Madrid. Les 'merengues' se sont fait éliminer de la Coupe du Roi dans leur propre stade après avoir remporté le match-aller 0-1.La défaite du Real Madrid en Coupe du Roi est la grande info de cette journée. Un échec cuisant pour les 'merengues' que Zidane assume.Malgré un but de Benzema, le Real n'aura pas su se qualifier... Zinedine Zidane est sur la pente glissante.Avec l'élimination en Coupe du Roi et le retard accumulé en Liga, il ne reste plus que la Ligue des champions pour les joueurs du Real Madrid.