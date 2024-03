Les agents "Xëyu ndaw ñi" de la Grande Muraille Verte réclament deux mois de salaire

Les agents « Xëyu ndaw ñi » de la Grande Muraille Verte sont en colère. Ces jeunes qui travaillent pour l’Agence Sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASRGMV) sont restés 02 mois sans salaire. Ils appellent la direction de l'agence à prendre des mesures immédiates pour régler cette situation et à respecter ses engagements envers ses employés.



« Nous, agents de Xëyu ndaw ñi, exprimons notre profonde préoccupation et notre mécontentement face au non-paiement de nos salaires depuis deux mois. Cette situation est inacceptable a mis nos vies et celles de nos familles en grande difficulté financière », lit-on dans un communiqué.



« Nous avons rempli nos obligations envers l'agence avec dévouement et professionnalisme, et nous attendons à juste titre une rémunération en retour. Le non-paiement des salaires nuit à notre bien-être et à notre stabilité économique », ajoute le document.



D’ailleurs, les travailleurs appellent la « direction de l'Agence à prendre des mesures immédiates pour régler cette situation et à respecter ses engagements envers ses employés ».

Mieux, ils demandent une « communication transparente sur les raisons de ce retard de paiement et des garanties pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir ».



« Nous restons déterminés à défendre nos droits et à obtenir la reconnaissance que nous méritons en tant qu'employés dévoués de l'Agence », précise-t-on dans le communiqué.



Les travailleurs comptent sur une « résolution rapide et satisfaisante de cette situation », conclut la note.